شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يعلن القبض على الإرهابى "أبو الدحداح" المطلوب منذ 26 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على "الإرهابى الخطير الملقب بأبي الدحداح" خلال عملية بحث وتمشيط في مدينة جيجل شمال شرق البلاد، وجاء في بيان الوزارة أنه "تم إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى رزقان أحسن، المدعو (أبو الدحداح) الذى التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994"، بحسب " روسيا اليوم".

وأضاف البيان، أن "العملية أفضت إلى استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان"، وأشار البيان، إلى أن "العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني".