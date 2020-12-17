رئيس عربي سيكون الأول الذي يلتقي تبون فور عودته للجزائر

وقال بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد إن الرئيس التونسي قيس سعيد، هاتف تبون للاطمئان على صحته.
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وأضاف البيان "اتفق الرئيسان على الالتقاء فور عودة السيد رئيس الجمهورية الى أرض الوطن".
والأحد الماضي، أعلن الرئيس الجزائري في كلمة متلفزة نشرها على حسابه بتويتر تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" واقتراب عودته إلى بلاده عائدا من ألمانيا التي توجه إليها في 28 أكتوبر /تشرين الماضي لإجراء فحوصات طبية بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.
وفي نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، غادر مستشفى ألماني يعالج فيه من فيروس كورونا، موضحة أنه سيعود إلى البلاد خلال الأيام القادمة.
لكن في اليوم التالي، صباح الأول من ديسمبر/ كانون الأول، قالت الرئاسة في بيان إن الرئيس في طريقه إلى الشفاء، وسيعود بعدها إلى الجزائر، لكنه سيبقى في ألمانيا بعض الوقت لقضاء فترة النقاهة.
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