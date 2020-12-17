جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، مساء اليوم الخميس، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، بعد ساعات من تسريب مسودة مشروع الموازنة.
وأعربت الوزارة عن "امتعاضها وأسفها العميق للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021".
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وأكد البيان أن "إعداد الموازنة عملية تقنية معقدة تشمل العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات الدولية المعنية بالموازنة على مدى فترة طويلة من الزمن".
وقال إنه لا يمكن فهم الموازنة بالكامل "دون الإشارة إلى البيانات والسياسات والاستراتيجيات التي تستند عليها ومن ضمنها الورقة الحكومية البيضاء".
واعتبرت المالية العراقية أن تسريب المسودة لوسائل الإعلام قبل الأوان "هو عمل غير مسؤول إلى حد كبير وقد يستبق ذلك إمكانية الوزراء في التعليق بحيادية على مشروع الموازنة وتعديلها في جلسة خاصة للموازنة من المقرر عقدها يوم السبت القادم".
وطلبت الوزارة من الجميع "عدم الالتفات إلى التصريحات المثيرة المتعلقة بالموازنة التي قد تنشأ خلال اليومين المقبلين".
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء "سيناقش الموازنة بالتفصيل وهو المكان المناسب لتقديم توصياته بشأنها، ثم تُرسل الموازنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب".
واعتبر أن هذا المسار هو "المنهج والإطار الصحيح للنقاش والتداول بما يتعلق بالموازنة، وليس وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تكون مليئة بالأخبار غير الدقيقة".
وتضمن قانون مسودة الموازنة الاتحادية لعام 2021 التي تم تسريبها عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي.
وتم احتساب الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل مصدرة من إقليم كردستان، بحسب موقع " روداو" الإخباري.
كانت هذه تفاصيل خبر "المالية" العراقية تعلق على تسريب "مسودة الموازنة" وتتوجه بطلب للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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