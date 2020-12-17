شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يلقى القبض على إرهابى مطلوب شمال شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس القبض على إرهابي مطلوب بولاية جيجل شمال شرقي البلاد، وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم /الخميس/ - إن قوات الجيش تمكنت خلال عملية تطويق وتمشيط بمنطقة تامنجار، بالقرب من بلدية العنصر بولاية جيجل من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير "رزقان أحسن" وكنيته "أبو الدحداح" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994. وأضاف البيان أنه جرى ضبط بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف و3 خزن ذخيرة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان، وأوضح البيان أن هذه العملية تؤكد - مرة أخرى - فعالية المقاربة، التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الجزائري، بهدف القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في أنحاء البلاد.

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