شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يحذر من إعلانات الاستثمار الوهمية: «لا تكن ضحية التضليل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الأمن العام، المواطنين والمقيمين من مخاطر إعلانات الاستثمار الوهمية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”: “لا تنخدع بإعلانات الاستثمار المتنكرة خلف شخصيات وأسماء معروفة، تأكد منها ولا تكن أحد ضحايا التضليل”.

وفي وقت سابق، حذر الأمن العام من خطورة التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة والتي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لخداع الضحايا.

وأشار الأمن العام إلى أن هذه الشركات تروج لنفسها من خلال إعلانات مدفوعة، مطالبا بالحذر منها والتبليغ عنها.