بدء التحصين بلقاح كورونا في الاتحاد الأوروبي 27 ديسمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس إن دول الاتحاد الأوروبي ستبدأ تحصين مواطنيها من فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري، وذلك بافتراض موافقة السلطات المعنية في الاتحاد الأوروبي على اللقاح.



وكتبت فون دير لاين على تويتر "تبدأ حملة التحصين في أنحاء الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 ديسمبر".

وسبق أن دعت إلى بداية منسقة لعمليات التحصين في يوم واحد بدول التكتل وعددها 27 دولة.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن لجنة خبراء ستجتمع يوم الاثنين لتقييم اللقاح الخاص بشركة فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتيك الألمانية.

وستبدأ عمليات توزيع اللقاح يوم 26 ديسمبر من مواقع إنتاجه في بلجيكا وألمانيا، لكن المفوضية قالت إنه سيكون على كل دولة من الدول السبع والعشرين تنظيم وتنسيق برامج التحصين الخاصة بها.