الصين ترحب بزيارة فريق من المحققين بشأن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية إن الصين ستستقبل فريقا دوليا من المحققين بشأن مرض كوفيد-19، من المنتظر أن يسافر إليها في يناير . وتقود منظمة الصحة العالمية المهمة.



وعارضت بكين بشدة دعوات لإجراء تحقيق دولي لمعرفة منشأ فيروس كورونا، قائلة إن مثل تلك الدعوات مناهضة للصين، لكنها كانت منفتحة على إجراء تحقيق تقوده منظمة الصحة العالمية.

غير أنه لم يتضح ما إذا كان محققو منظمة الصحة العالمية سيزورون مدينة ووهان التي تم رصد الفيروس بها أول مرة، ولا تزال المناقشات جارية بشأن جدول الزيارة.

وقال باباتوندي أولوكوري مدير الطوارئ الإقليمية في منطقة غرب المحيط الهادي بالمنظمة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "تواصل منظمة الصحة العالمية الاتصال بالصين ومناقشة أمر الفريق الدولي والأماكن التي سيزورها".

وأضاف "ما نفهمه في الوقت الحالي هو أن الصين ترحب بالفريق الدولي وبالزيارة... من المتوقع حدوث هذا في مطلع يناير، على حد علمنا".

كان عضو بمنظمة الصحة ودبلوماسيون قد أبلغوا رويترز أمس الأربعاء أن من المتوقع أن تتوجه البعثة إلى الصين في الأسبوع الأول من يناير، للتحقيق في منشأ الفيروس.

ولم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين بشكل مباشر على الزيارة خلال مؤتمر اعتيادي اليوم الخميس. وقال إن "الصين مستعدة لتعزيز تعاونها مع منظمة الصحة العالمية لدفع الجهود الدولية لتعقب (الفيروس) والمساهمة في انتصارنا المبكر على الوباء".

ودعت الولايات المتحدة، التي اتهمت الصين بإخفاء حجم التفشي، إلى تحقيق "يتسم بالشفافية" تقوده منظمة الصحة وانتقدت شروطه التي سمحت لباحثين صينيين بإجراء المرحلة الأولى من البحث التمهيدي.