شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة الفنانة دانا حمدان بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت النجمة دانا حمدان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا .

وكتبت حمدان : "الحمد لله على كل شيء، إيجابي كورونا، ادعولي تعدي على خير". وأبلغت حمدان كافة المحيطين بها ومن خالطتهم خلال الآونة الأخيرة، لإتخاذ الاحتياطات وإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا . وقبل أيام أصيبت شقيقتها ميس حمدان بكورونا . وشاركت حمدان في بطولة فيلم "لما بنتولد" الذي يمثل السينما المصرية في مسابقة أوسكار، واختارت مصر الفيلم الروائي الطويل المستقلّ «لما بنتولد» من تأليف نادين شمس، إخراج تامر عزّت رسمياً لتمثيلها عن فئة الفيلم الأجنبي في النسخة الثالثة والتسعين من مسابقة الأوسكار في 25 أبريل 2021.

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