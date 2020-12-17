أردوغان والكاظمي يؤكدان أهمية تطوير العلاقات في جميع المجالات

بغداد - سبوتنيك. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مع الكاظمي، في أنقرة، اليوم الخميس "نؤكد على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.. ونحن نؤكد على أن المياه لن تكون نقطة خلاف".

وأعرب عن أمنيته "في تنامي العلاقات مع العراق في عهد الكاظمي".

من جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي، عن "تطلعه إلى مزيد من تطوير العلاقات مع تركيا"، مضيفًا "نحرص على تعزيز التعاون مع تركيا على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى أنقرة في مستهل زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية على رأس وفد حكومي.