"عطش الشتاء"... سكان الحسكة السورية يتظاهرون تنديدا بقطع مياه الشرب عن مدينتهم... فيديو

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن فعاليات شعبية وحكومية تظاهرت في الساحة العامة وسط مدينة الحسكة ضد استمرار انقطاع مياه الشرب عن مليون مواطن سوري في مدينة الحسكة وبلدة تل تمر والريف الغربي للمدينة لليوم 27 على التوالي.

وتابع المراسل بأن أزمة انقطاع مياه الشرب تفاقمت بشكل كبير والتي يعاني منها مليون مواطن سوري في ظل الظروف الصحية العالمية من انتشار وتفشي فيروس " كورونا".

وطالب عدد من المتظاهرون بضرورة العمل الدولي والإقليمي لتحييد محطة آبار علوك عن النزاعات والصراعات العسكرية بين الفصائل "الكردية" المدعومة من الاحتلال الأمريكي من طرف والفصائل "التركمانية" الخاضعة لجيش الاحتلال التركي من طرف أخر.

كما طالب المتظاهرون بضرورة إعادة تشغيل المحطة بأسرع وقت ممكن وذلك لإنهاء معاناة السكان من انقطاع مياه الشرب، كما طالبوا بضرورة العمل من قبل الجهات الحكومية السورية للبحث عن بدائل للمصدر الوحيد.

وندد المشاركون بممارسات تنظيم "قسد" الموالي للجيش الاحتلال الأمريكي، وقيامه بالاستيلاء على محطة الحمة وقطع التيار الكهربائي عن محطة مبروكة المغذية لمدينة رأس العين من مصدرها في سد تشرين بريف حلب.

وحيا المتظاهرون الجهود الروسية الحثيثة التي يقوم بها ضباط وعناصر الشرطة العسكرية الروسية في قاعدة القامشلي من خلال التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف لحل المشاكل العالقة.

© Sputnik سكان الحسكة السورية يتظاهرون تنديدا بقطع مياه الشرب عن مدينتهم

ودخل مليون مواطن في مدينة الحسكة وبلدة تل تمر وريفهما بمحافظة الحسكة السورية يومهم الــ 27 على التوالي بدون مياه صالحة للشرب، في ظل استمرار الفصائل "التركمانية" المسلحة المنتشرة في مناطق سيطرة الجيش التركي في ريف المحافظة الشمالي الغربي استخدام ورقة قطع مياه الشرب من مصدرها الوحيد في مشروع علوك وذلك للمرة 17 خلال عام كامل، في ظل الظروف الصحية العالمية وتفشي فيروس "كورونا".

© Sputnik سكان الحسكة السورية يتظاهرون تنديدا بقطع مياه الشرب عن مدينتهم

وكانت الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي قد طردت بقوة السلاح في الـ 21 من مارس/ آذار من العام الجاري، عمال محطة علوك الحكوميين وقطعت المياه عن مدينة الحسكة لفترة طويلة، كما قام تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي بطرد العمال الحكوميين في محطة مياه الحمة بمحيط بمدينة الحسكة والاستيلاء عليها، إضافة لتحكمها بكميات الكهرباء الواردة من سد تشرين بريف حلب باتجاه محطة تحويل كهرباء مبروكة.

© Sputnik سكان الحسكة السورية يتظاهرون تنديدا بقطع مياه الشرب عن مدينتهم

يشار إلى أن مشروع محطة آبار "علوك" الموجود في ريف مدينة رأس العين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية ومسلحين محليين تابعين لها، ويتألف من 30 بئرا، تعرض قسم كبير من تجهيزاته للأعطال الفنية خلال الفترة السابقة نتيجة منع القوات التركية عمال المؤسسة وورشات الصيانة من دخول المشروع.