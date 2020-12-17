شرطة الرياض: الإطاحة بـ4 مخالفين امتهنوا تزوير التقارير الطبية الخاصة بـ”كورونا” للوافدين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الجهات الأمنيةبمنطقة الرياض من القبض على 4 وافدين، امتهنوا تزوير التقارير الطبية الخاصة بفخص فيروس كورونا. وأوضح “سناب الداخلية” أن التشكيل العصابي مكون من (ثلاثة مصريين وسوري ) بقيادة “طبيب” يعمل في مستشفى خاص، تقوم بتزوير التقارير الطبية الخاصة بفحوصات فيروس كورونا للوافدين الراغبين السفر لبلدانهم. وأشار إلى أن التشكيل العصابي يبيع الشهادات المزورة لضحاياهم ، وإعداد إحدى الشقق السكنية مقرا لاستقطاب الضحايا، وتم مداهمة الموقع عقب التأكد من صحة المعلومات الواردة وتم القبض على التشكيل واتضح أنهم مخالفين لنظام الإقامة وضبط بحوزتهم عدد من الشهادات المزورة وجهاز كمبيوتر وطابعة ومبلغ 120 ألف ريال تحصلوا عليه من ضحاياهم وقد أقروا بالتهمة الموجهة إليهم وتم إحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

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