شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية عبر «ناجز» لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت وزارة العدل تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية الصادرة عبر بوابة ناجز التي كانت مدتها 3 أشهر، لتصبح سارية الصلاحية لمدة عام.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التعاملات الإلكترونية، وتفعيل منصات تقديم الخدمات عن بُعد، وتيسير الوقت والجهد على المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن التمديد يشمل جميع أنواع الوكالات، مرتفعة ومنخفضة المخاطر، مبينة أنه يمكن إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال بوابة ناجز najiz.sa، للمستفيدين الذين أصدروا وكالات في السابق عبر كتابات العدل أو الموثقين.

وأشارت الوزارة إلى أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في: تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد، ثم الذهاب للوكالات والإقرارات، واختيار إصدار وكالة إلكترونياً، واختيار نوع الوكالة، ثم إضافة وكيل، واختيار بنود الوكالة وتحديد تاريخ الانتهاء، ويكون بحد أقصى مدته عام.