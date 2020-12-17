موسكو - سبوتنيك: قال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره السوري فيصل المقداد:
"فيما يتعلق بمهام استعادة الاقتصاد السوري، فتم اتخاذ قرارات جادة للغاية في الأسابيع الأخيرة، مما سيزيد بشكل كبير من قدرات النداء الموحد لتنظيم العمل بطريقة منهجية. ونستمر في تقديم المساعدة الإنسانية، وقمنا بتسليم 100 ألف طن من القمح الروسي، وستستمر عمليات التسليم. الآن هناك مناقشة الإجراءات الملموسة. وعند المخرج هناك برنامج استراتيجي كبير للتعاون الاقتصادي".
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
وفي السياق نفسه بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والسوري فيصل المقداد، اليوم الخميس، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في اجتماع جرى بموسكو، اليوم.
ووصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: روسيا تزود سوريا بـ 100 ألف طن من القمح والمساعدات الإنسانية مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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