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وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن كاتس قد توجه، أيضا، إلى وزير الدفاع الإسرائيلي رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، وطالبه بدعم مشروع القانون في الكنيست، والاستمرار بالتواصل حول جدول أعمال دفع الميزانية للعام 2021، مع وقف دعمه لمشروع قانون حل الكنيست وتبكير الانتخابات.
وأشار وزير المالية الإسرائيلي إلى أن بلاده على شفا حالة إغلاق ثالثة وبداية حملة التطعيم الوطنية، وهو ما يعني أنها في حاجة إلى حكومة مستقرة وقوية، بهدف الخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن أزمة الميزانية للعام 2020/2021 كانت وما تزال الملف الأول والرئيس للخلافات بين غانتس ونتنياهو، ودفعت كلاهما إلى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية للكنيست، وفي حال إجرائها ستكون الرابعة على التوالي خلال عامين فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر في محاولة لمنع انتخابات جديدة... وزير إسرائيلي يطالب بعرض الميزانية للتصويت الحكومي الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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