كويتية تفوز بجائزة أبطال الأرض العالمية للشباب

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مشيرة إلى أن المهندسة الكويتية أعربت عن اعتزازها بإعلان برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أمس الأربعاء، فوزها بجائزة "أبطال الأرض الشباب" لعام 2020، مشيرة إلى أنها أصبحت ضمن 7 فائزين من جميع أنحاء العالم بينهم علماء ومهندسين ورجال أعمال ونشطاء.

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ولفتت "كونا" إلى قول فاطمة الزلزلة، 24 عاما، أنها فازت عن منطقة غرب آسيا، بمشروع يحمل اسم "مبادرة إيكو ستار" مبينة أنه مشروع غير ربحي لإعادة التدوير هدفه التخلص من النفايات الضارة من المنازل والمدارس والشركات واستبدالها بأشجار ونباتات، مشيرة إلى تطلعها لدعم الجهات المعنية في الدولة والمسؤولة عن البيئة لمثل هذه المبادرات.

وتابعت: "فكرة المشروع هدفها الوصول إلى بيئة أفضل وإدارة نفايات متطورة بصورة أكبر تعمل من أجل خفض مستوى تلوث الهواء والتوسع في المساحات الخضراء".

وقالت المهندسة الكويتية إنها تأمل في أن يتم تطبيق مشروع "إيكو ستار" البيئي على نطاق أوسع بدعم من الجهات المسؤلة.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوم أمس الأربعاء، فوز المهندسة فاطمة الزلزلة، مشيرا إلى أن مبادرتها "إيكو ستار" قامت بإعادة تدوير أكثر من 130 طنا من المعادن والورق والمواد والبلاستيكية منذ إطلاقها أوائل عام 2019.

© AP Photo / Ben Curtis المخلفات البلاستيكية وإعادة تدويرها

ولفتت وكالة الأنباء الكويتية إلى أن جائزة "أبطال الأرض الشباب" يتم منحها سنويا لـ 7 فائزين تحت سن 30 عاما ينتمون لمناطق مختلفة من العالم، مشيرة إلى أنهم يحصلون على توجيه وتمويل أولي لدعم جهودهم تقديرا لما يقدمونه من أفكار جريئة للتغيير البيئي المستدام، مشيرة إلى أن الجائزة التي تم تأسيسها عام 2017 إحدى مبادرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي تهدف إلى إشراك الشباب في مواجهة التحديات البيئية الملحة.