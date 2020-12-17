محافظ صندوق الاستثمارات السعودي: أصولنا تبلغ 1.3 تريليون ريال سعودي

وتابع الرميان، في كلمة ضمن عرض الحكومة السعودية موازنة العام المقبل، التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس": "نسعى لأن نكون أكبر صندوق سيادي في العالم".
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وقال المسؤول السعودي "خلال جائحة كورونا، نظرنا إلى الأسواق العالمية كفرصة مميزة للاستثمار مما نتج عنها عوائد مالية مجزية".
وأوضح الرميان "استثمارات الصندوق المتنوعة، سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى الوظائف وجودة الحياة بشكل خاص".
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي "رؤية 2030، تؤكد أن يكون الصندوق هو المحرك الأساسي لاقتصاد المملكة".
وأضاف بقوله "الصندوق ملتزم في عامي 2021 و2022 باستثمار 150 مليارًا سنويًا".
وكانت المملكة العربية السعودية قد توقعت عجزا في موازنة 2020، بنحو 298 مليار ريال، لكنها توقعت أن ينخفض هذا العجز بأكثر من النصف خلال العام المقبل.
وخلال جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وفي الموازنة الجديدة، يبلغ الإنفاق المعتمد 990 مليار ريال، وتقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% حجم من الناتج المحلي الإجمالي.
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