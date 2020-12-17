شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم احتساب زوجة المواطن ضمن نسبة التوطين؟.. “الموارد البشرية” تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس ، مدى أحقية زوجة المواطن في العمل بالمهن المقصورة على المواطنين .
وقالت عبر حسابها على تويتر رداً على استفسار ورد إليها : ” زوج المواطنة وزوجة المواطن لا يسمح لهم العمل في المهن المقصورة على السعوديين ولا يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين” .
وكانت الموارد البشرية قد أعلنت عن إمكانية استفادة أصحاب المنشآت من خدمة تسوية المخالفات مقابل رفع نسبة التوطين وذلك بالدخول على الرابط التالي:هنا.
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