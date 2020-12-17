شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 343 مركبة «تويوتا» لوجود خلل في الأذرع الأمامية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس ، استدعاء 343 مركبة تويوتا “راف 4 – RAV4” موديلات2019 – 2020.
وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يرجع لاكتشاف خلل في الأذرع الأمامية السفلية، ما قد يؤدي إلى انفصال الذراع في حال التسارع والتباطؤ المتكرر مما يزيد من خطر وقوع حادِث .
ودعت الوزارة أصحاب هذه المركبات للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .
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