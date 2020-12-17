شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 343 مركبة «تويوتا» لوجود خلل في الأذرع ‏الأمامية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس ، استدعاء 343 مركبة ‏تويوتا “راف 4 – ‏RAV4‎‏” موديلات‏‎2019 – 2020‎‏.‏

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يرجع لاكتشاف خلل في الأذرع ‏الأمامية السفلية، ما قد يؤدي إلى انفصال الذراع في حال التسارع ‏والتباطؤ المتكرر مما يزيد من خطر وقوع حادِث .‏

ودعت الوزارة أصحاب هذه المركبات للتحقق من شمول رقم هيكل ‏المركبة من خلال ‎http://recalls.sa، والتواصل مع الشركة ‏لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً‎ .