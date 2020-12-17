شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: لدينا مشروع للطاقة الشمسية سيكون الأرخص عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف وزير الطاقة الأميرعبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن لدى الوزارة مشروع للطاقة الشمسية سيكون الأرخص عالميا. وأضاف في ملتقى الميزانية السعودية أن المملكة تسعي لتكون ضمن الدول المصدرة للكهرباء للدول المجاورة مثل الأردن ومصر والعراق. وأكد وزير الطاقة أن زيادة المملكة لإنتاج النفط مطلع الجائحة كان أمرا مقصودا، لافتاً إلى أن اتفاق أوبك بلس، أنقذ الصناعة النفطية العالمية. وأشار إلى التزام أوبك+ بالاتفاق الأخير كان الأقوى مقارنة بالاتفاقيات السابقة.

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