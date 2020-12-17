شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إيطاليا ووزير خارجيته يصلان بنغازى للقاء حفتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل جوزيبى كونتي رئيس وزراء إيطاليا، ووزير خارجيته، لويجي دي مايو، إلى مدينة بنغازى الليبية، للقاء المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبي، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وفى وقت سابق، وجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، خلال اجتماع موسع وعاجل ضم كلاً من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس الأركان العامة وجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ تعليماته المباشرة والمُشدّدة لإطلاق عملية أمنية مشتركة موسعة تعمل على فرض القانون وضبط الأمن والقضاء على الجريمة وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات التي تستغل اسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربهم الشخصية.

وطالب حفتر – بحسب بيان للقيادة العامة – بضرورة القبض السريع على كل المطلوبين وعلى كل الشخصيات التي تعمل على تأجيج الرأي العام.