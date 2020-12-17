إصابة الرئيس الفرنسي ماكرون بفيروس كورونا

أعلن قصر الإليزيه، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا. وقال مسؤول في الإليزيه: إن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج؛ بما في ذلك زيارته المقررة للبنان. ووفق “رويترز”، أوضح الإليزيه في بيان، أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بُعد؛ فيما يعكف مكتبه حاليًا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

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