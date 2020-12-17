شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قائد شاحنة يسير عكس الاتجاه على أحد الطرق بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تمكنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة ، من القبض على قائد شاحنة يسير عكس الاتجاه على طريق سريع . وأكدت إدارة المرور عبر حسابها بتويتر ، أنه تم القبض على قائد الشاحنة الذي كان يسير عكس الاتجاه في حي المنار بجدة . وأوضحت أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام .

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