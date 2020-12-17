شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان «جازان»: سحب رعدية ممطرة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ10 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ومحافظات الدرب ، والداير بني مالك ، والعيدابي ، و فرسان ، وفيفا ، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 10 ليلاً.