شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تقرر وقف تصنيع وبيع مكبر الصوت Home Max والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قررت شركة جوجل إيقاف بيع وتصنيع المزيد من وحدات مكبر الصوت المنزلي Home Max بحجمه الكبير وذلك للعديد من الأسباب. وتقول الشركة أنها ستواصل تقديم الدعم اللازم للمستخدمين الحاليين خلال المستقبل القريب بدون تحديد إطار زمني، لكنها تطمئنهم أنها مستمرة بدعم الجهاز وكذلك الإصدار الأساسي Google Home. وكانت جوجل قد أطلقت الجهاز في 2017 بسعر 399 دولار ويأتي بحجم كبير حيث يضم مضخمين بقياس 4.5 بوصة وسماعتين للصوت قادرتين على تشغيل الموسيقى بصوت عالي الجودة. وخلال السنوات الماضية ظهرت العديد من المنتجات المنافسة وبحجم أصغر بكثير، حتى منها Nest Audio الذي يعطي صوت عالي الجودة وبجسم أصغر حيث يأتي بمضخم 75 ملمتر وسماعات 19 ملمتر ونظام برمجي خاص للاستفادة من إمكانياته الفنية للحد الأقصى.

كانت هذه تفاصيل خبر «جوجل» تقرر وقف تصنيع وبيع مكبر الصوت Home Max لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.