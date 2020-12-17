حسام زكي: مستعدون لمساعدة لبنان إذا طلب منا ذلك

وقال زكي بعد لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري، إن "الجامعة العربية طرف مساعد ونحن جاهزون للمساعدة إذا طلب منا ذلك".

وأضاف: "نأمل أن نتمكن من المساعدة كي يتمكن لبنان من الخروج من أزمته، فالعمل بالشكل الروتيني التقليدي يجب ان يُنحى جانباً لمصلحة عمل يتسم بالاستثنائية".

ولفت زكي إلى أن هدف الزيارة هو الاطلاع على الوضع في لبنان وتقييمه.

وسيكون لمساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في بيروت لبحث الأوضاع الداخلية.

يذكر أن مرفأ بيروت قد شهد في الـ 4 من أغسطس/ آب الماضي انفجاراً ضخماً لمئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم، أوقع أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة.

وقد استقالت حكومة حسان دياب على خلفية الانفجار، لكنّ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون كلفها بـ "تصريف الأعمال" حتى تشكيل حكومة جديدة.