شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ملتقى وطنى للمؤسسات الدينية للتصدى لمحاولات اختراق مبادئ الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشار رئيس الجزائر المكلف بالجمعيات الدينية والزوايا، عيسي بلخضر، بأنه سيتم قريبا عقد ملتقى وطني جامع لكل المؤسسات والجمعيات الدينية والزوايا، وذلك فى إطار استراتيجية الجزائر للتصدى لمحاولات اختراق المعتقدات الدينينة الصحيحة ، وفق وكالة أنباء الجزائر.

وقال السيد بلخضر في تصريح صحفي، عقب اللقاء التوجيهي الذي جمعه بالأئمة ورؤساء الجمعيات الدينية ومؤسسات تحفيظ القران والزوايا، بأنه سيتم قريبا عقد ملتقى وطنى كبير جامع لكل المؤسسات والجمعيات الدينية ومدارس تحفيظ القرآن والزوايا عبر الوطن (...)".

وسيتم من خلال هذه الفعالية بلورة مشاريع توضح الرؤى وترسم برامج العمل المستقبلية البعيدة عن المناسباتية والظرفية وفتح نقاشات واسعة في المجال مع الأخصائيين والمشايخ والشباب الطموح والكفاءات العلمية والمخابر الجامعية وغيرهم.

وأكد المستشار أنه يعول على هذا اللقاء الهام إعادة تفعيل وتنظيم العمل الجمعوي الحقيقي والتصدي لمحاولات الاختراق لمعتقداتنا ومقومات ديننا وهويتنا من خلال التشكيك فيها ووضع خطة مستقبلية واقعية للعمل الجمعوي في المجال الديني والزوايا ومؤسسات تحفيظ القرآن والعمل الخيري".

أوضح السيد بلخضر بأن رئيس الجمهورية أمره كمستشار في هذا الجانب بتهيئة الإطار المناسب لهذا الغرض ب"وضع إطار تكييفي وإداري" يدير شؤون ما هو موجود ويحدد البرامج أو خطة عمل التي يتم من خلالها تفعيل وإسناد نشاط هذه الجمعيات ضمن هذا الإطار المذكور.

وجددت الجزائر موقفها الثابت في نصرة القضايا العادلة والأمم المظلومة والمقهورة.

ومن جهة أخرى وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أمام الأئمة ومسيري الجمعيات الدينية والزوايا بالولاية، أكد بأن الجزائر "تمر بمرحلة في حاجة ماسة إلى تجديد همة الشباب" من حيث الحرص على مكونات وانسجام الأمة وعلى ثوابت الهوية الوطنية وعلى أمن واستقرار البلاد، لافتا إلى أنه من دون ذلك لا يمكن تحقيق التنمية في شتي المجالات.