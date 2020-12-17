شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
بدأت منذ قليل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمملكة ، وقد تلقى مواطن ومقيم أول جرعة من اللقاح وذلك في مركز التطعيم بالرياض .
جدير بالذكر أن الدفعة الثانية من اللقاح قد وصلت أمس الأربعاء إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض .
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