الكاظمي يغادر إلى تركيا للقاء أردوغان

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على "تويتر": "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي غادر، اليوم الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة، في مستهل زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية على رأس وفد حكومي".

وتبع: "سيلتقي الكاظمي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمسؤولين الأتراك، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وتركيا، كما سيبحث عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن الكاظمي، يبدأ اليوم الخميس، أولى زياراته الخارجية إلى أنقرة منذ توليه منصبه، مشيرة إلى أن الزيارة تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولفتت الوكالة التركية إلى أنه "سيبحث خلال زيارته ملفات عديدة تشمل العلاقات الثنائية السياسية والأمنية والاقتصادية، والقضايا المتعلقة بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية ووجودها في العراق".

وأوضحت أنه "سيتم استعراض الخطوات التي تم تنفيذها فيما يتعلق باتفاقية سنجار، بمحافظة نينوى شمالي العراق، التي تخص وجود منظمة "بي كا كا" في العراق.