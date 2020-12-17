شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالسعودية.. ووزير الصحة أول من يتلقى اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، حيث تلقى الدكتور توفيق ربيعة وزير الصحة اللقاح ليكون من الأوائل الذين تلقوا اللقاح فى المملكة.

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