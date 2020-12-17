شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من محافظة بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المخيم ، بأن جيش الاحتلال اعتقل الشابين حسين الياس شاهين ، ومحمد سليمان ديرية ، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.
وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا مؤسسة ابداع الثقافية والرياضية في مخيم الدهيشة، واعتلوا سطحها وفتشوها بشكل دقيق.
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