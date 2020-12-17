شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة الأولى عربياً والـ15 عالمياً في الاستثمار بسندات الخزانة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حلت المملكة في المرتبة الـ15 عالمياً بين كبار المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية، والأولى عربياً، مسجلة أعلى قيمة لها في 7 أشهر.

وسجلت استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية خلال أكتوبر الماضي ارتفاعا شهرياً خلال العام الجاري، بنسبة 2.3%، بما يعادل نحو 3 مليارات دولار بما يعادل (11.2 مليار ريال).

ووفقاً لـ” الوطن” واصلت الاستثمارات السعودية بالخزانة الأمريكية النمو للشهر الثالث على التوالي لتبلغ 134.2 مليار دولار (503.25 مليار ريال) بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 131.2 مليار دولار (492 مليار ريال) في نهاية سبتمبر الماضي.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذا على سندات الخزانة الأمريكية خلال أكتوبر الماضي بنحو 1269.5 مليار دولار، تلتها الصين بـ1054 مليار دولار، ثم بريطانيا بـ442.8 مليار دولار، ثم أيرلندا بـ316.4 مليار دولار، وحلت لوكسمبورج في المرتبة الخامسة بنحو 266.2 مليار دولار.