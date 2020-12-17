شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية معتدل بالبحرين و غائم بالكويت والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، اليوم ، حيث تستمر الأمطار الرعدية فى المملكة العربية السعودية بينما يبقى معتدلا فى دولة الإمارات... وإلى التفاصيل...

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار متفرقة تسبق برياح نشطة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض ،الشرقية ) كذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية الى شمالية غربية على الجزء الاوسط والشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

البحرين

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 27°م.. وسيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 14°م.

الكويت

ليلًا مائل للبروده والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار العالق على بعض المناطق، ونهارًا دافئ و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .