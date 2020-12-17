عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيسبوك يكشر عن أنيابه لكورونا.. ردع المعلومات المزيفة بفاعلية أكبر

الخميس 17 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعلن "فيسبوك" عن تطبيقه لخاصية جديدة يواجه بها انتشار المعلومات المزيفة عن فيروس كورونا حول العالم، بفعالية أكبر.



ووفقا لموقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن عملاق التواصل الإجتماعي فيسبوك سيبدأ في إرسال إشعارات مباشرة لمستخدميه، في حالة تفاعلهم مع اي منشور يحتوي على معلومات مغلوطة عن كوفيد -19.

وأوضح الموقع أنه في حالة قام المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي، بالتعليق أو الإعجاب أو المشاركة لأي منشور يتأكد فيسبوك من محتواه المغلوط عن الفيروس، سيقوم موقع التواصل تلقائيا بإرسال إشعار مباشر للمستخدم الذي قام بالتفاعل مع هذا المنشور للتنبيه بأن المنشور قد تم حذفه لهذا السبب.

وتساهم هذه الخدمة، في توعية المستخدمين، وعدم الانسياق خلف أي معلومات مغلوطة قد تبدوا لهم صحيحة أو ذات صبغة رسمية مشكوك بها عن كورونا.

وذكر موقع "ذا فيرج" أن المستخدم في حال ضغطه على الإشعار التحذيري المرسل، سينقله فيسبوك مباشرة، لصفحة تحتوي على صورة إلكترونية للمنشور مع شرح لأسباب حذفه، وضمن هذه الصفحة نفسها سيكون هناك روابط تعليمية وتوضيحية حول فيروس كورونا بمعلومات صحيحة وموثقة.