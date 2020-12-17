شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستلم شحنتين من لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة السعودى توفيق الربيعة إن المملكة تسلمت شحنتين من لقاحات كوفيد-19، وستبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وطلب الربيعة من المواطنين والمقيمين بالسعودية التسجيل للحصول على اللقاح، وأكد مجددا أنه سيكون بالمجان لجميع من في المملكة.

ولم يحدد الوزير عدد الجرعات التي تسلمتها السعودية ولا نوع اللقاح، وكانت سلطات الصحة السعودية قد سجلت الأسبوع الماضي لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكوفيد-19 من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.