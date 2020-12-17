شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يشدد على ضرورة قيام القضاء بدوره فى محاكمة الفاسدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسى، قيس سعيد، على ضرورة أن يقوم القضاء بدوره خاصة في محاكمة الفاسدين وكل من يخرق القانون على وجه العموم، وشدد قيس سعيد - خلال لقائه، بقصر قرطاج، مع وزير العدل محمد بوستة - على أن القضاء مرفق حيوي ترتبط به حقوق المواطنين والمتقاضين عمومًا ولابد أن يعود إلى سيره الطبيعي.
من ناحية أخرى، استقبل الرئيس التونسي، بقصر قرطاج اليوم، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وتطرق اللقاء إلى مبادرة الحوار التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل التوصل إلى حلول للوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، وأكد سيعد، في هذا الصدد، على أن ضرورة توفير كل الأسباب والشروط لنجاحه، مجددًا تأكيده على أنه لا حوار مع الفاسدين.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسى يشدد على ضرورة قيام القضاء بدوره فى محاكمة الفاسدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.