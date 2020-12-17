شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد واشتراطات جديدة للعمل في المهن الحرة.. تشمل 15 قطاعاً مهماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن صدور قواعد واشتراطات جديدة للتقديم للعمل في المهن الحرة، والتي تشمل 15 مهنة حرة استشارية هي: الترجمة، الاستشارات الفندقية، التعليمية والتربوية، الاقتصادية، الإدارية، المالية لغير الأوراق المالية، الفيزيائية، الصناعية، التعدينية، الجغرافية، الكيمائية، الجيولوجية، الجيوفيزيائية، الاستشارات الزراعية، واستشارات الحاسب الآلي.

وتشمل هذه الشروط ما يلي:

• أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة سعودي الجنسية.

• حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريوس من جامعة أو كلية سعودية أو شهادة معادلة من الخارج معترف بها.

• أن يكون المؤهل العلمي مرتبطا بالنشاط.

• شهادة خبرة صادرة من الجهة المختصة معتمدة من وزارة التجارة.

وتصنف المهنة الحرة، وفقا لـ”عكاظ”، إلى ثلاث فئات (ممارس، اختصاصي وخبير) ويتم تحديد الفئات حسب نقاط المؤهل والخبرة التي يحصل عليها، وعلى المرخص له اختيار اسم مبتكر او اسمه الشخصي عنوانا لمكتبه مقرونا بتخصصه المهني.