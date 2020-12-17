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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قبل أيام من إطلاقه.. الكشف عن مواصفات وصور هاتف هواوي nova 8
الخميس 17 ديسمبر 2020
الخليج 365
كشفت شركة ”هواوي“ عن صور ومواصفات جديدة لهاتفها الجديد nova 8، الذي من المقرر إطلاقه في 23 كانون الأول/ديسمبر في الصين.
ويمتلك الجهاز شاشة منحنية مقاس 6.57 بوصة ومجموعة شرائح Kirin 985 وشحن 66 وات، كما يتميز الهاتف بفتحة ثقب مركزية ومعدل تحديث 90 هرتز.
ويأتي الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل وكاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل إلى جانب واحدة بدقة 8 ميغابكسل، وأخريين بدقة 2 ميغابكسل للقطات ”الماكرو“ والعمق.
ويزن الهاتف 169 غرامًا ويمتلك بطارية تبلغ 3700 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع 66 ”وات“.
وسيأتي nova 8 باللون الأرجواني والأخضر والأسود، ويتردد أنه سيباع بسعر يبدأ من 459 دولارًا أمريكيا، ويتمثل الفارق الرئيسي بين nova 8 SE وسابقه في أن الهاتف الجديد أخف وزنًا وأقل سمكًا.
وكانت ”هواوي“ أطلقت رسميًا مطلع الشهر الجاري أول جهاز كمبيوتر سطح مكتب تجاري، يُعرف بـHUAW MateStation B515.
ويأتي الجهاز عبر تصميم هيكلي صغير، ومجهز بجيل جديد من معالج ”AMD Ryzen“ ثماني النوى 7 نانومتر، ولوحة مفاتيح ذكية ومجموعة ماوس خاصة بالشركة.
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