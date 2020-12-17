عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسائر الحيوانات من مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.. جواز السفر

الخميس 17 ديسمبر 2020

الخليج 365

لن تسلم الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط والقوارض هي الأخرى من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر/ كانون الأول.



إذ ستفقد هذه الحيوانات جوازات سفرها إلى دول الاتحاد، ومع ذلك سيكون بمقدورها السفر شريطة أن تكون مزودة بشريحة إلكترونية وحاصلة على التطعيمات اللازمة وتحمل شهادة صحية بيطرية خاصة بصحة الحيوان.

وقالت كريستين ميدلميس، كبيرة الأطباء البيطريين في المملكة المتحدة، "منحنا الاتحاد الأوروبي وضعا.. سيضمن استمرار السفر مع حيوانك الأليف اعتبارا من أول يناير".

وقالت الحكومة إنه يتعين وضع شرائح إلكترونية للكلاب الأليفة والقطط والقوارض وتطعيمها ضد السعار ومعالجتها من الديدان الشريطية وحصولها على شهادة بيطرية خاصة بصحة الحيوان ليتسنى لها السفر برفقة أصحابها لدول الاتحاد الأوروبي.

وستُطبق القواعد أيضا على الحيوانات الأليفة التي ستسافر إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا.

ولن يطرأ تغيير على الإجراءات الخاصة بالصحة أو الوثائق الحالية بالنسبة للحيوانات الأليفة التي تدخل إلى بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي أو أيرلندا الشمالية.