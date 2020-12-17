ارتفاع إجمالى إصابات كورونا فى المغرب إلى 406970

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة المغربية 3351 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من 2793 أمس، ليرتفع مجمل الإصابات في المملكة إلى 406970، كما سجلت الوزارة في الفترة نفسها 38 وفاة انخفاضا من 52 أمس، ما يرفع إجمالي الوفيات جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس إلى 6749.
وأعلنت الوزارة كذلك عن شفاء 3924 حالة جديدة، ليبلغ مجمل المتعافين 366835، وقال وزير الصحة المغربية خالد آيت الطالب، في اجتماع بمجلس النواب، إن انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 "رهينة باقتناء الجرعات وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي".
وأضاف: "لا يمكن الكشف عن تاريخ التلقيح ما لم يتم الحصول على الجرعات"، كما أوضح أن المغرب "سيستعمل الجرعات التي سيتوصل بها أولا سواء كان صينيا أو بريطانيا لأن الهدف هو ألا يتوقف التلقيح عند بدايته".
وقالت الحكومة في وقت سابق إن المغرب سيطلب اللقاح من جهات عدة لتوفير ما يكفي لتطعيم نحو 20 مليون مغربي يفوق سنهم 18 عاما، كما جاء في بيان للقصر الملكي في وقت سابق أن التطعيم سيكون مجانيا.
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