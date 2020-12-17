شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل 11 وفاة و151 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد وفيات كورونا في سوريا إلى 554 بعد الإعلان عن 11 وفاة جديدة اليوم، كما استمر عدد الإصابات بالارتفاع إلى حدود قياسية، وأعلنت وزارة الصحة عن 151 إصابة جديدة اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9603 حالات، بينها 4548 حالة شفاء بعد الإعلان عن تعافي 54 حالة من الفيروس.

وتركزت الإصابات الجديدة في حمص بواقع 27 إصابة، تلتها ريف دمشق بـ 25 إصابة، ثم دمشق التي شهدت 23 إصابة جديدة.

وتشهد الإصابات تزايدا ملحوظا منذ تحول الطقس في البلاد باتجاه البرودة، ووصلت الإصابات اليومية المعلنة إلى مستويات قياسية منذ أيام حين بدأت تتجاوز حاجز المئة إصابة يومية، وتم الإعلان أمس عن تسجيل 150 إصابة بالفيروس، واتخذت الحكومة السورية منذ يومين عددا من الإجراءات لمواجهة انتشار الفيروس، منها فرض ارتداء الكمامة في المؤسسات والأماكن العامة ووسائط النقل العام.