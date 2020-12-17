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وأكد المتحدث أن إسرائيل سوف يكون لها سفارة في أبو ظبي وقنصلية عامة في إمارة دبي، وأن تلك السفارة والقنصلية ستكونان كبيرتان، نظرا لأهمية العلاقة التاريخية بين إسرائيل والإمارات.
وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن وفدا حكوميا من بلاده وصل الإمارات الأسبوع الماضي للبحث عن موقع مناسب لإنشاء السفارة فيه، مشيرا إلى أن الوفد زار العاصمة البحرينية، المنامة، أيضا للبحث عن مقر للسفارة الإسرائيلية فيها.
وأوضحت وسائل الإعلام العبرية قبل عدة أيام أن مقري السفارتين الإسرائيليتين في الإمارات والبحرين سيكونا من أكبر السفارات لبلادها حول العالم.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تفتتح سفارتها في الإمارات مطلع يناير المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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