شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماَ مع الأشغال الشاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة مساء اليوم حكمين غيابيين في حق الفنان فضل شمندر المعروف بفضل شاكر قضيا بسجنه 22 عاما مع الأشغال الشاقة، إضافة الى تجريده من حقوقه المدنية.

وقضى الحكم الأول بحبس شاكر 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي إقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

أما الحكم الثاني، فقضى بسجنه 7 سنوات وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.