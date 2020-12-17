شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمان ليبيا" يرفض قرار المصرف المركزى بتعديل سعر صرف الدينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الليبى بدر علي العقيبى، قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى بتعديل سعر الصرف، واصفا اياه بالمستعجل والفردي وخلفيته مصلحة المصرف المركزى فقط لتغطية العجز دون تقدير عواقب القرار على الاقتصاد الوطنى ومستوى دخل المواطن وانخفاض القيمة الفعلية للمرتبات.

وأضاف العقيبي أن مجلس النواب الليبى قرر تشكيل لجنة برلمانية وفنية لوضع حزمة كاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجذرية، إضافة إلى السياسة النقدية الجديدة للمصرف ومنها رفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين واستبدال دعم الوقود بدعم نقدي مباشر لكل عائلة.

وختم البرلماني الليبى "لن نسكت وادعوا الشعب وممثليه الزملاء إلى التحرك فاليوم قرار تغير سعر الصرف وليس فرض رسوم حكومية كما حدث سابقا."