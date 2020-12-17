شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. معلمو لبنان يدخلون في إضراب لتردي أوضاعهم وتأخر رواتبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المعلمين في لبنان الدخول في إضراب عام وشامل غدا الخميس احتجاجاً على تردي أوضاعهم وتأخر رواتبهم الشهرية.

وأكدت هيئة التنسيق النقابية للمعلمين أنه مع بداية كل شهر يتعرض المعلمين لحالة من الإذلال من حلال معاناة المعلمين لجهة الاجتزاء من رواتبهم الشهرية للبعض وعدم دفعها كل شهر للبعض الآخر".

وقررت الهيئة "الإضراب التحذيري غدا في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد في دوامي قبل وبعد الظهر حضوريا وعن وبعد"، معلنة أنها ستدعو مجالس المندوبين إلى الانعقاد في المحافظات "لرفع التوصيات باتخاذ الخطوات التصعدية المناسية".