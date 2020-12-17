شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" ، و12 حالة وفاة، إلى جانب تعافي 86 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم إلى ارتفاع الحالات التراكمية بالفيروس في السودان إلى 22082، فيما ارتفعت حالات الوفيات إلى 1385، والتعافي إلى 12573 حالة.

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