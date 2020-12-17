شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان السودانية: قواتنا المسلحة ستظل عصية على مكر الماكرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس هيئة الأركان بالجيش السودانى الفريق أول محمد عثمان الحسين، إن القوات المسلحة السودانية ليست جماعة مسيسة ولا تهوى السلطة ولا تحترف الانقلابات، وأن الجيوش بمثل تلك المواصفات انهارت من حولنا، وحلت محلها المليشيات.

وشدد الفريق أول محمد عثمان الحسين لدى مخاطبته، خريجي احتفال أكاديمية نميري العسكرية العليا بتخريج دورتى الدفاع الوطني رقم (32) اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة السودانية ستظل عصية على مكر الماكرين وكيد الكائدين حتى وإن بعض أبناء الوطن استعانوا عليها بالأجنبي وأستجلبوا لذلك القوانين من وراء البحار.

وأكد أن القوات المسلحة أساسها متينٌ، لأن قاعدته الشعب السوداني، وعقيدتها هي واجبها المقدس الموكل لها بموجب الدستور.

وكان الجيش السودانى، أعلن اليوم الأربعاء، إن خسائر وقعت بصفوفه أثناء عملية تمشيط قرب الحدود مع إثيوبيا جراء كمين نصبته قوات وميليشيات إثيوبية، حسب قوله.

وجاء في بيان مركز الإعلام العسكري أنه "مساء يوم الثلاثاء، وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضينا، تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية".

وبيّن أنه "نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات".

وأكد البيان أن القوات المسلحة السودانية "لن تسمح بغزو أراضيها"، مضيفا أن القوات السودانية قامت "بإعادة الانتشار والانفتاح في مناطق داخل حدود السودان بغرض الحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لأراضينا لانطلاق أي نوع من العمليات".