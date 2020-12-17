شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسى يعلن الحصول على مليونى جرعة من لقاح "كورونا" فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، أن الحكومة التونسية نسقت مع البنك الدولي بخصوص الاعتمادات المالية اللازمة لاقتناء لقاح "فايزر- بايونتيك" في حدود مليوني جرعة ستكون جاهزة في شهر أبريل المقبل وسيتم تقديمها بالمجان للفئات ذات الأولوية.

وأكد هاشمي الوزير المدير العام لمعهد "باستور" الصحي بتونس -وفق وكالة الأنباء التونسية اليوم الأربعاء- أن تونس ستحصل على مليوني جرعة من لقاح "كورونا" من شركة فايزر الأمريكية، لافتًا إلى أنه السلطات الطبية في تونس لديها نيه لتوريد كميات إضافية في مرحلة لاحقة.

وتشهد تونس تزايدًا في عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، حيث أعلنت الوزارة، أمس الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات وصل إلى 3 آلاف و956 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 113 ألفًا و241 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة التونسى يعلن الحصول على مليونى جرعة من لقاح "كورونا" فى أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.