مصادر للعربية: طائرة شحن عسكرية تركية تغادر مطار الكلية الجوية بمصراتة الليبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصادر لقناة العربية، أن طائرة شحن عسكرية تركية تغادر مطار الكلية الجوية في مصراتة الليبية. فى سياق متصل، وافق مجلس الأمن الدولى مساء أمس الثلاثاء على تعيين البلغارى نيكولاى ملادينوف مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا، والموافقة على تولى تور وينسلاند منصب مبعوث عملية السلام فى الشرق الأوسط.

ويأتى تعيين البلغارى ملادينوف بعد عشرة أشهر من استقالة اللبنانى غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك بسبب ما وصفه بـ"دواع صحيّة "قبل أن يعبّر عن استيائه من عدم التزام العديد من أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء فى مجلس الأمن الدولى، بقرارات كانوا هم أول من وافق عليها".

وينهى التعيين شهورا من المشاحنات بين أعضاء مجلس الأمن الدولى التى أشعلتها جهود أمريكية لتقسيم الدور فى ليبيا ليدير شخص البعثة السياسية للأمم المتحدة ويركز آخر على الوساطة فى الصراع.