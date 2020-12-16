شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح خدمات التصاريح للمزارع عبر منصة «ري» إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

افتتحت المؤسسة العامة للري، اليوم الأربعاء، خدمات التصاريح إلكترونياً، وذلك سعيًا من المؤسسة لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء.

وتشمل هذه الخدمات إيصال تيار كهربائي أو نقل أو تقوية أو إضافة عداد كهربائي بالتنسيق مع شركة الكهرباء وخدمة التسوير والسفلتة وتوصيل مصرف حقلي وكذلك موافقات الخدمات التجارية في الواحة.

وتضاف هذه الخدمات لقائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر منصة “ري” “هنا الرابط“، حيث يتمكن المستفيد من خلال المنصة من إصدار التصاريح المختلفة.