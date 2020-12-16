جواز سفر صحي يخزن نتائج اختبارات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعربت شركات الطيران العالمية عن أملها في استعادة صناعتها عافيتها من خلال تطوير تطبيق إلكتروني يكون بمثابة جواز سفر صحي يخزن نتائج اختبارات فيروس كورونا المستجد أو معلومات التطعيمات على هواتف المسافرين المحمولة.



وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) في جنيف اليوم الأربعاء إنه سيتم تجربة جواز السفر الصحي في شركة بريتش أيروايز وغيرها من شركات الطيران العالمية خلال الأسابيع المقبلة، قبل إعلان نتائج أعمالها للربع الأول من العام الحالي.

يستهدف هذا التطبيق الاستغناء عن قواعد الحجر الصحي الحالي التي تعتبر عقبة رئيسية أمام تعافي حركة السفر الدولي.

وسيتم تخزين البيانات الصحية للمسافرين على هواتفهم المحمولة فقط، وليس في أي سجل مركزي، بحسب آياتا.

وقال ألكسندر دو جونياك المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في مؤتمر صحفي "هدفنا هو أن يكون لدينا نظام فعال من حيث التكلفة وسهل الاستخدام وفعال وآمن لهذه الوظيفة المهمة".

كما حث اتحاد آياتا الحكومات أيضا على الاستعداد لتنفيذ عمليات النقل الجوي للقاح فيروس كورونا المستجد إلى مختلف أنحاء العالم من خلال توفير أساطيل طائرات مبردة وإلغاء القيود البيروقراطية وتسريع وتيرة الإجراءات الحدودية.

كما طالب الاتحاد بأن يكون العاملون في مجال الطيران من الفئات التي لها أولوية التطعيم ضد الفيروس والسماح لهم بنقل اللقاحات عبر الحدود.